28. przypadek zakażenia koronawirusem w powiecie kłodzkim

Mamy 28. oficjalnie potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem w powiecie kłodzkim. Tym razem jest to mieszkaniec Kłodzka, który od dłuższego czasu przebywał w szpitalu we Wrocławiu. Wyklucza się więc to, że covid-19 zaraził się w naszym powiecie.