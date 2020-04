700 tysięcy pstrągów trafiło do naszych rzek [ZDJĘCIA]

W kwietniu do dolnośląskich rzek wypuszczono blisko 700 tys. młodych pstrągów potokowych. Akcja jest prowadzona od 2007 roku i w jej efekcie do rzek trafiło blisko 11 milionów ryb. Działanie wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Pstrąg potokowy potrzebuje do życia czystej i chłodnej wody, szybkiego prądu i dna pokrytego kamieniami lub żwirem. W Polsce i na Dolnym Śląsku pstrągi potokowe zagrożone są przez susze, niskie stany wód i nielegalne odłowy prowadzone przez kłusowników. Inne zagrożenia dla tych zwierząt to zanieczyszczenia: ściekami komunalnymi, z upraw rolniczych oraz ferm hodowlanych, a także nieprzemyślane inwestycje hydrotechniczne. Dla małych pstrągów niebezpieczne są także obce gatunki zwierząt, m.in.: pstrągi tęczowe i źródlane oraz norki amerykańskie. - Podczas tegorocznej akcji do siedmiu rzek zostało wypuszczonych łącznie blisko 700 tys. młodych pstrągów, aby podtrzymać liczebność ich populacji - mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. W tej liczbie znalazło się 100 tys. dwuletnich pstrągów i około 600 tys. „narybka", czyli kilkumiesięcznych ryb fachowo nazywanych „wylęgiem żerującym". W tym okresie życia pstrągi mierzą zaledwie kilka centymetrów i ważą około 0,3 grama. Ten wylęg trafił do potoków, będących dopływami rzek. Dwuletnie pstrągi zostały przewiezione przez członków Wałbrzyskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z Ośrodka Hodowli Pstrąga w Ścinawce Średniej i wypuszczone do rzek: Nysa Kłodzka, Bystrzyca Dusznicka, Bystrzyca, Biała Lądecka, Szybka, Ścinawka i Włodzica. Zarybianie prowadzono m.in. w okolicach Świdnicy, Kłodzka, Międzylesia, Barda i Kudowy Zdrój. Dorosłe ryby były wpuszczane do bystrego, rzecznego nurtu ze specjalnego zbiornika za pomocą elastycznego rękawa. Rybie „niemowlaki" były umieszczane w spokojnej toni wodnej najpierw w plastikowych, pływających workach z tlenem, z których narybek był potem ostrożnie uwalniany. – Z uwagi na stan epidemii podczas akcji zachowaliśmy szczególne środki ostrożności. Dojeżdżaliśmy na miejsca wypuszczeń pstrąga autami w pojedynkę, w trakcie prac zachowywaliśmy wymagany dystans, a także używaliśmy rękawiczek ochronnych – komentuje Rafał Diug z Wałbrzyskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Koszt tegorocznego zarybiania wyniósł około 244 tys. zł, z czego 60 tys. zł to dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu. - Wędkarze od 2007 roku z pomocą Funduszu wypuścili łącznie do rzek i zbiorników wodnych blisko 11 milionów ryb, m.in.: pstrągów potokowych, sandaczy, boleni, lipieni, świnek i brzan - mówi Bartłomiej Wiązowski, Zastępca Prezesa Zarządu WFOSiGW we Wrocławiu. Członkowie Wałbrzyskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego zarybiali m.in. zbiorniki wodne: Owiesno, Sudety, Witoszówka, Topola, Kozielno i Lubachów. Łączny koszt tych akcji wyniósł ponad 2,4 mln złotych. Wysokość dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosła ponad 1,1 mln złotych. WFOŚiGW we Wrocławiu wspiera także inne projekty z ochrony przyrody, m.in. akcje reintrodukcji sokołów wędrownych, zajęcy i kuropatw. Wsparł również finansowo akcję przenoszenia żab na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy" oraz wypasy owiec wrzosówek w Karkonoskim Parku Narodowym.