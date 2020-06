Akcja czeskiej policji na granicy. Zatrzymano kobietę, która handlowała narkotykami

Dochodzenie w sprawie Czeszki trwało przez cztery miesiące. Prowadzili je celnicy z Republiki Czeskiej, we współpracy ze Strażą Graniczną z naszego kraju. W piątek 5 czerwca po południu sprawa zakończyła się zatrzymaniem kobiety na granicy z Polską we wsi Mała Czermna.

Podczas przeszukania służby celne i policja znalazły 1798 sztuk leku Cirrus zawierającego pseudoefedrynę, która jest niewłaściwie wykorzystywana do produkcji metaamfetaminy. W domu kobiety znaleziono kompletną technologię do produkcji metaamfetaminy. Co więcej, policyjny pies znalazł także broń palną z ponad 400 nabojami, a także marihuanę.