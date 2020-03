Bagatelizował świecące się ostrzeżenia

Przeprowadzona kontrola pojazdów nie tylko podejrzenia potwierdziła, ale wręcz zaskoczyła inspektorów ilością usterek jakie mogą wystąpić w jednym pojeździe, który przecież był normalnie używany do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy.

Już na wstępie stwierdzono takie "drobiazgi" jak nieprzepisowe oświetlenie czy pęknięta szyba czołowa. Chwilę później uwagę kontrolującego zwrócił wyciekający na podłoże olej z przekładni kierowniczej. Dalsze oględziny ujawniły poważną nieszczelność układu hamulcowego - wydostające się z układu powietrze podczas hamowania wzbijało wręcz kurz spod tylnej osi.

Obawy co do sprawności układów elektronicznych pojazdu, w tym układu oczyszczania spalin SCR, zostały potwierdzone po podłączeniu do sterowników pojazdu specjalistycznego skanera diagnostycznego: zarówno układ oczyszczania spalin SCR jak i układ ABS były niesprawne. Kierowca zapytany o kondycję pojazdu wyjaśnił z rozbrajającą szczerością, że w samochodzie podczas jazdy świecą się wszystkie możliwe kontrolki ostrzegawcze, ale w firmie jest to standardem.