Bezpieczeństwo w trakcie ferii zimowych. Pomogą policjanci

- Pomyślmy o tym, jak przed wyjazdem odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie. Zadbajmy również o właściwe zabezpieczenie pozostawionego mienia, tak aby po powrocie nie czekała na nas przykra niespodzianka. Jeśli jest to możliwe, to przed wyjazdem poprośmy zaprzyjaźnionego sąsiada, aby zwrócił uwagę na to, co dzieje się z naszym mieszkaniem podczas naszej nieobecności. Przed wyjazdem zamknijmy drzwi i okna, a w budynkach wolno stojących pamiętajmy o zamknięciu okien dachowych, drzwi w garażach i innych pomieszczeniach gospodarczych - mówi podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.