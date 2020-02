Biuro paszportowe w Kłodzku? Najwcześniej w 2021 roku

fot. Tomasz Hołod (zdj. ilustracyjne)

Obecnie paszport można wyrobić tylko w czterech miejscach województwa dolnośląskiego. Najbliżej mieszkańców naszego regionu można to zrobić w Wałbrzychu, jednak miasto to od Kłodzka oddalone jest o 60 kilometrów. Być może niebawem do grona miast dołączy Kłodzko.