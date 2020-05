Boguszyn: protest przeciwko planowanemu przebiegowi drogi S8 [ZDJĘCIA]

Protest odbył się w Boguszynie, nieopodal stacji benzynowej Orlen na DK8. Protestujący spacerowali przejściem dla pieszych, co jakiś czas schodząc, żeby policja mogła przepuścić oczekujące samochody. Nad wszystkim czuwało kilkudziesięciu policjantów.

Jak podkreślali protestujący, nie chodzi im o to, żeby zablokować budowę nowej, potrzebnej drogi. -Tutaj nie chodzi o to, żeby drogi nie budować. Chodzi nam o to, żeby zmienić koncepcję - mówi Grzegorz Kogut.

Dlaczego protestowano?

Projektanci Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaproponowali rozwiązanie WPR4 (dawne A2), które rozpoczyna się od wjazdu na obwodnicę Kłodzka, następnie obrysem obecnej DK8 prowadzi na estakadę (ma zostać przebudowana), następnie odbije w stronę Jaszkówki, Wojciechowic i Podzamku, dalej do Złotego Stoku i włączyć się do dawnego przebiegu w okolicach Ząbkowic Śląskich. Ten wariant poparł także Zarząd Województwa Dolnośląskiego.