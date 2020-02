Bunkier z widokiem na Śnieżnik. Możesz go kupić za 6 tysięcy złotych

Jednym z wystawionych do sprzedaży obiektów jest znajdujący się w pobliżu Starego Miasta pod Śnieżnikiem. Jego cena wywoławcza to 37 000 czeskich koron, czyli około 6 tysięcy złotych. Zainteresowani kupcy będą mogli obejrzeć go 6 lutego o godzinie 10:30. Wadium, jakie trzeba wcześniej wpłacić to tysiąc koron czeskich, czyli około 170 złotych.