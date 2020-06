Burmistrz Lądka-Zdroju w akcji #hot16challange

#Hot16challenge to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny. Druga edycja legendarnej rapowanej akcji to nie tylko nagrywanie muzyki, ale również pomoc w walce z koronawirusem.

Wraz z #hot16challenge2 ruszyła zbiórka - “Beef z koronawirusem #hot16challenge” dla Siepomaga.pl. Zarówno nominowani jak i fani mogą wpłacać pieniądze na pomoc pracownikom służby zdrowia w walce z Koronawirusem. Zbiórka dostępna jest pod adresem: http://siepomaga.pl/hot16challenge.

Roman Kaczmarczyk nominował także kolejnych włodarzy z naszego powiatu. Są to: Piotr Lewandowski (Duszniki-Zdrój), Mateusz Jellin (Lądek-Zdrój) i Jerzy Król (Szczytna).