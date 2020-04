Burmistrz Nowej Rudy apeluje o przełożenie wyborów. Zwraca uwagę na istotne rzeczy

Jak pisze burmistrz, do 10 kwietnia powinno odbywać się zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych. W Gminie Miejskiej Nowa Ruda tych komisji jest 14, w tym 2 w tzw. obwodach zamkniętych (szpital i dom pomocy społecznej). Składy komisji to minimum 5 osób. Jego zdaniem do pracy w komisjach potrzeba około 100 chętnych osób.

-W chwili obecnej zgłoszonych mamy 18 osób, przy czym – co trzeba podkreślić – zgłoszenia te zostały dokonane przed ogłoszeniem stanu epidemii. Daleko nierozsądnym jest namawianie ludzi do tego, aby zgłosili swój akces do pracy w komisjach, szczególnie w sytuacji, gdy wszędzie i wciąż apeluje się do społeczeństwa o pozostawanie w domach oraz ograniczenie wszelkich kontaktów bezpośrednich. Bez komisji zaś nie będzie możliwe przeprowadzenie głosowania w wyborach 10 maja - pisze w apelu Tomasz Kiliński.