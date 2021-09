Były uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego z Kłodzka, zszokował w Szansie na sukces

W czasach gdy trafił do "Szansy na sukces", Konrad Biel uczęszczał do klasy teatralnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego, która powstała z inicjatywy Mariana Półtoranosa. - Do tej szkoły trafiłem, bo gdzieś wewnętrznie czułem, że chciałem być aktorem i realizować swój młodzieńczy plan - mówi Konrad Biel.

W tym czasie młody Konrad pisał autorskie utwory, śpiewał na wrocławskich ulicach, a także występował w różnego rodzaju konkursach. Trzeba też pamiętać, że były to czasy, kiedy w telewizji nie było programów typu "talent show". Na castingu do programu chłopak wykonał swoją piosenkę pt. "Orgazm".

- Utwór był inspirowany twórczością Jima Morrisona, bo ja wtedy bardzo byłem wkręcony w takie klimaty. Kiedy jury usłyszało ten wykon, nie za bardzo wiedziało co ma powiedzieć. W następnym tygodniu dostałem zaproszenie do programu - wspomina Biel.