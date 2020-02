Bystrzyckie porozumienie z PGNiG

Ponadto przedsięwzięcie obejmuje także udzielanie formalnego i merytorycznego wsparcia na etapie projektowania i realizacji inwestycji polegających na wymianie „kopciuchów” na piece gazowe.

PGNiG sp. z.o.o. zobligowało się do dostaw paliwa gazowego do nowych odbiorców zmieniających paleniska na potrzeby zasilania kuchni, instalacji c.o. pod warunkiem przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej. Zobowiązania bystrzyckiej gminy skupiają się na przeprowadzeniu inwentaryzacji nieruchomości na jej terenie, gdzie funkcjonują paleniska opalane paliwem stałym oraz skierowania na ten obszar działań informacyjno – edukacyjnych, których celem jest eliminacja palenisk na bardziej efektywne i przyjazne środowisku źródła ciepła. Ponadto dążeniem gminy w przedmiotowym działaniu będzie wprowadzenie programu udzielania dotacji celowych na dokonanie zmiany wykorzystywanego dotychczas sposobu ogrzewania na inne, powodujące zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery, w tym na paliwo gazowe.