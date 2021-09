Chcesz zostać Strażnikiem Granicznym? Pensja to około 4 tysięcy złotych

Kandydat na funkcjonariusza Straży Granicznej musi przejść dwuetapowe postępowanie kwalifikacyjne. Pierwszy etap to formalności związane ze złożeniem dokumentów, zaświadczeń i ich weryfikacją.

Dokumenty te od pewnego czasu można złożyć w najbliższej miejsca zamieszkania kandydata Placówce Straży Granicznej.

Następnie odbywa się wstępna rozmowa kwalifikacyjna, badania psychologiczne i badanie psychofizjologiczne.

Drugi etap postępowania obejmuje egzamin składający się z testu pisemnego z zakresu wiedzy ogólnej, ze znajomości języka obcego oraz sprawności fizycznej. Egzaminy te przeprowadzane są w komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Na końcu z kandydatem przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna. A cała procedura kończy się badaniami lekarskimi określającymi zdolność kandydata do służby.

Po przyjęciu do służby, nowy funkcjonariusz SG jest kierowany na 6-miesięczne do jednego z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Kursant ma tam zapewnione wyżywienie, pobyt otrzymuje początkowo wynagrodzenie w wysokości ok. 2800 zł.