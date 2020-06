Chciało mu się palić, to włamał się do sklepu. Wpadł po pościgu

Policjanci z Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju zatrzymali w pościgu 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o włamanie do kiosku w Szczytnej. Sprawca włamał się do wnętrza pomieszczenia, skąd ukradł wyroby tytoniowe. Wczoraj śledczy przedstawili 36-latkowi zarzuty kradzieży z włamaniem. Teraz grozi mu kara pobawienia wolności nawet do 10 lat.