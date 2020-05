Chcieli przemycić środki odurzające do więźniów. Przeszkodzili funkcjonariusze

Chorujesz na raka? Za darmo zawiozą cię do szpitala nawet w innym mieście i przywiozą leki do domu

Nieważne, gdzie mieszkasz. Czy to Wałbrzych, Kłodzko, Wrocław, Jelenia Góra. Może to być mała wieś na Dolnym Śląsku albo kurort nad morzem. Fundacja Alivia prowadzi program bezpłatnej pomocy dla chorych na nowotwory. Jeśli nie macie transportu, a musicie dojechać do szpitala w ty...