Cinema3D rozpoczęła przedsprzedaż biletów na film „Zenek"

Film „Zenek” to z jednej strony paradokument, a z drugiej obraz minionej epoki. Widzowie na wielkim ekranie zobaczą historię chłopaka z podlaskiej wsi Gredele, który realizuje swoje wielkie marzenie, by śpiewać i bawić tłumy. Dzięki uporowi, ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom osiągnął on niebywały sukces, dając jednocześnie radość milionom rodaków. Teledysk do utworu „Przez twe oczy zielone” odniósł ogromny sukces, przekraczając próg 175 mln wyświetleń w serwisie YouTube.

Zenek Martyniuk to król muzyki, której nazwę sam wymyślił. Widzowie usłyszą w sali kinowej disco polo, ale także wiele innych dyskotekowych hitów. W roli muzyka wystąpią: Jakub Zając oraz Krzysztof Czeczot.

Film „Zenek" będzie miał premierę 14 lutego br. Sieć Cinema3D właśnie uruchomiła przedsprzedaż biletów na weekend premierowy 14-16 lutego 2020 roku. Bilety można nabywać w kasie każdego kina sieci oraz przez stronę www.cinema3d.pl