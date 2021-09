Czerwcowi emeryci dostaną dodatkowe pieniądze. Zobacz czy na tym stracisz czy zyskasz

W poprzednich latach, osoby urodzone w czerwcu, które chciały przejść od razu po uzyskaniu wieku emerytalnego na emeryturę, często wstrzymywały się ze złożeniem wniosku do lipca. Co prawda składając wniosek w lipcu nie miały wypłacanej emerytury za czerwiec, ale co miesiąc otrzymywały podwyższoną emeryturę z uwagi na korzystny sposób waloryzacji składek. Różnica w wysokości emerytury, o którą wnioskowano w lipcu w stosunku do wysokości, o którą wnioskowano w czerwcu czasami wynosiła nawet o 12 proc. od lipcowej a to oznaczało, że wypłata była niższa nawet o kilkaset zł. miesięcznie.

- Co roku przestrzegałam seniorów żeby poczekali ze składaniem wniosków o emeryturę do lipca. Kilka dni temu Prezydent podpisał ustawę, która rozwiązuje problem czerwcowych emerytur - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Dzięki temu zastosowanie do nich mają dodatkowe waloryzacje kwartalne, które dotąd nie przysługiwały przy ustalaniu emerytury w czerwcu. Najważniejsze jest to, że waloryzacje kwartalne, w szczególności za I kwartał roku, są bardziej korzystne niż waloryzacja roczna – dodaje.