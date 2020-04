Czesi pomagają Kudowie-Zdrój. Przekazali maseczki i materiały do szycia [AKUTALIZACJA]

Prezent przekazano w dwóch częściach. 30 marca strona czeska przekazała 300 maseczek. Podczas spotkania rozmawiano o trudnej sytuacji Kudowy w zaopatrzeniu w środki ochronne. Starosta czeski zapowiedział, że w tym celu skontaktuje się z ministrem spraw zagranicznych Czeskiej Republiki i porozmawia o możliwości przekazania większej ilości maseczek ochronnych dla mieszkańców Kudowy.

W trakcie drugiego spotkania Jan Birke przekazał dodatkowych 200 maseczek, a także materiał na uszycie 800 maseczek dla szpitali w Polsce. Prezent ten ufundowało Nachodskie Stowarzyszenie Středisko volného času Decko Nachod, Základní škola T.G.Masaryka z Náchoda oraz Střední průmyslová škola Otty Wichterleho z Hronova. Pani Aneta Potoczna wraz ze strażnikami miejskimi zawiozła paczki do Anny Chełmińskiej, Dyrektor Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kudowie-Zdroju im. S. Moniuszki w Słonem, które to w poniedziałek wraz z kolejnymi, szytymi przez kudowian maseczkami zostanie wysłana do szpitala w Wałbrzychu.