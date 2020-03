Czesław Śpiewa w Lądku-Zdroju

Idea koncertów Czesław Śpiewa Solo Act narodziła się 12 lat temu, kiedy nieznany nikomu szerzej Czesław Mozil grał i śpiewał, gdzie się dało. Podróże po małych miejscowościach potocznie nazywanych „Polską klasy B” miały na celu spopularyzowanie muzyki polsko-duńskiego zespołu Czesław Śpiewa oraz pokazanie Czesława Mozila szerszej publiczności jako alternatywnego grajka.

Obecnie to przewrotna, słodko-gorzka i bardzo zabawna opowieść o patriotyzmie, emigracji i ojczyźnie, a także o codziennym życiu popularnego artysty. Co to znaczy odnieść sukces w Polsce? Jak siedzieć na ławce rezerwowych a i tak strzelać gole? Czy bycie alternatywnym artystą daje popularność wśród dresiarzy? Czesław Śpiewa Solo Act to połączenie monodramu, stand-upu i koncertu jednego z najpopularniejszych współczesnych artystów – Czesława Mozila.

To Polska widziana z perspektywy podwójnego emigranta, żyjącego między Danią a Polską, kochającego absurdy obu tych krajów i patrzącego na wszystko z humorem. Historie z życia Czesława, opowiedziane za pomocą największych, zagranych na żywo hitów. Śpiewane. Śmieszne. Wzruszające. Niezwykle aktualne.