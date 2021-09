Czy w Kłodzku powstanie biuro paszportowe? Wszystko zależy od wojewody

Starostwo Powiatowe w Kłodzku prowadzi starania, żeby otworzyć w stolicy powiatu kłodzkiego biuro paszportowe. Obecnie największą trudnością, z jaką boryka się ta instytucja, to problemy lokalowe. Ma to się zmienić w momencie, gdy część wydziałów jednostki zostanie przeniesionych do nowej siedziby przy ulicy Wyspiańskiego.

- Jesteśmy bardzo zainteresowani utworzeniem oddziału Biura paszportowego w Kłodzku, co bardzo skróciłoby czas i ułatwiłoby naszym mieszkańcom załatwienia spraw paszportowych, dokonując ich tu na miejscu w Kłodzku. Po wyrażeniu akceptacji warunków moglibyśmy przystąpić, w przeciągu roku do zorganizowania takiego biura w naszym remontowanym budynku przy ul. Wyspiańskiego w Kłodzku. Obecnie czekamy na odpowiedź od wojewody, w związku z tym, że to zadanie należy do wojewody - poinformował na ostatniej sesji starosta Maciej Awiżeń.

Obecnie na Dolnym Śląsku paszport wyrobić można we Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Trzebnicy.