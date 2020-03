Dolnośląski Festiwal Nauki laureatem konkursu Popularyzator Nauki 2019!

Jest to wspólna nagroda dla tych wszystkich, którzy od początku istnienia Festiwalu w 1998 przyczynili się do jego rozwoju, organizując wydarzenia w jego ramach, wspierając go swoimi działaniami oraz nierzadko udzielając finansowego wsparcia. To także wyróżnienie dla wszystkich naszych gości, którzy co roku tłumnie biorą udział w realizowanych przedsięwzięciach i bez których dialog popularyzacji nauki nie mógłby zaistnieć.

Nagrodę główną wręczył Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin.