Dożynki Diecezji Świdnickiej w Wambierzycach. Fotorelacja! Dawid Sarysz

Zgodnie z naszą polską tradycją koniec wakacji i początek września to czas uroczystego dziękczynienia Panu Bogu za plony ziemi a ludziom za trud ich żniwnej pracy. Chcemy jako wspólnota diecezjalna wyrazić wdzięczność Dobremu Bogu – Gospodarzowi Nieba i Ziemi za to co dane nam było tym roku zebrać z pól i sadów. Diecezjalne dożynki odbyły się w niedzielę, 19 września w sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach. Mszy św. na placu koronacyjnym przewodniczył bp Ignacy Dec. Zapraszamy do fotorelacji.