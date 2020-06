Droga ekspresowa Kłodzko - Wrocław coraz bliżej. GDDKiA w lipcu złoży trzy wnioski

Przypomnijmy, że w grudniu 2016 roku GDDKiA zleciła opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla przyszłej S8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko. Umowa z polskim oddziałem firmy Halcrow Group obejmuje wykonanie Studium korytarzowego (SK) oraz STEŚ wraz z pozyskaniem materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Projektanci, przygotowując STEŚ, mają dostarczyć GDDKiA wszelkich informacji koniecznych do wyboru optymalnego wariantu trasy. Wykonawca zobowiązany jest również do przygotowania Koncepcji programowej (KP) praz dostosowania wzorcowego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), opracowanego przez GDDKiA, do wymagań przedmiotowej inwestycji.