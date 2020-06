Dwa spektakle familijne w Kłodzku w ramach akcji Teatr w Małym Mieście

Pod koniec lipca w Kłodzku zagości akcja "Teatr w Małym mieście". Jest to projekt edukacyjny, nastawiony na upowszechnianie teatru w małych miasteczkach, oddalonych od instytucji teatralnych. W tym roku odbędzie się już VIII jego edycja.

W tym roku aktorzy dotrą aż do 19 miast, a jednym z nich będzie właśnie Kłodzko. W ramach spotkania zaprezentowane zostaną 1-2 spektakle plenerowe, przeznaczone dla dzieci i dorosłych. 30 lipca o godzinach 16.00 i 17.15 w Parku Przyjaźni Wojsk Górskich wystąpi Teatr Łata z Poznania. Widzowie będą mogli zobaczyć spektakle „Morskie opowieści” i „Podróże dookoła świata”. To spektakl utrzymany w konwencji teatru ruchu, rzadko spotykanej wśród propozycji dla dzieci. Dzięki lekkiej formie z wyraźnymi odniesieniami do slapstiku rodem z niemego kina jest wspaniałą atrakcją dla całych rodzin, bowiem uczy i bawi jak filmy z Charlie Chaplinem. Przesłaniem spektaklu jest myśl, iż ciągle czegoś szukamy, nie dostrzegając, że to, co najcenniejsze jest tuż obok nas. FABUŁA: „Morskie opowieści” Spektakl opowiada historię pary bohaterów, którzy nie mogąc zaciągnąć się na żaden okręt, postanawiają wziąć los we własne ręce i zbudować statek, na którym wyruszą w rejs. Jak to bywa na morskich szlakach – czekać ich tam będzie mnóstwo przygód. Nasi bohaterowie stoczą bitwę morską, będą musieli walczyć z żywiołem podczas burzy, stanąć oko w oko z groźną ośmiornicą aż wylądują na pozornie bezludnej wyspie…

Choć początkowe relacje między głównymi bohaterami nie należą do najbardziej udanych, to wspólne przygody zacieśniają ich więzi, co w finale kiełkuje prawdziwym uczuciem. Jest to więc spektakl nie tylko o odwiecznym pragnieniu i poszukiwaniu przygód, ale i o znalezieniu prawdziwego skarbu, jakim jest przyjaźń. Spektakl podbija publiczność w kraju i za granicą - prezentowany był m. in. na Międzynarodowych Festiwalach Teatralnych dla Dzieci i Młodego Widza w Austrii i Palestynie.

„Podróże dookoła świata” Interaktywny program teatralny dla dzieci, podczas którego widzowie wraz z aktorami odwiedzają najdalsze zakątki świata. Magiczna podróż zawiedzie ich na Dziki Zachód, do Hiszpanii, do Afryki, do Mroźnej Krainy Eskimosów i do Szkocji. W każdym zakątku świata dzieci poznają specyfikę danego rejonu, uczestnicząc w charakterystycznych zabawach i etiudach teatralnych, prowadzonych przy typowej dla danego miejsca muzyce. Jest to dynamiczny spektakl, pełen balonowych niespodzianek, okraszony deszczem wystrzałowych konfetti, w który chętnie włączają się również i dorośli.

Akcje dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” oraz ze środków Fundacji PZU.

