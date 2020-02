Dwie porażki w trzy dni. Zetkama Doral Nysa Kłodzko będzie walczyć o utrzymanie?

O tych dwóch porażkach zadecydowały końcówki spotkań. Co ciekawe, środowy mecz rozpoczął się z kilkunastominutowym opóźnieniem, ponieważ rywale zamiast do Kłodzka, pojechali do... Nysy. W Kłodzku pojawili się około pół godziny przed planowanym rozpoczęciem spotkania. Tego kibice mogli zobaczyć niezwykle ofensywne spotkanie. Już do przerwy na tablicy świetlnej widniał wynik 51:47 dla przyjezdnych z Łowicza. W tym fragmencie liderem zespołu Księżaka był Piotr Robak, który na przerwę schodził z 19 zdobytymi punktami.

W trzeciej kwarcie przewagę uzyskała Zetkama Doral Nysa Kłodzko, która po tej części meczu prowadziła 75:71. W drugiej części czwartej kwarty straty z nawiązką odrobili koszykarze z Łowicza, którzy wyszli nawet na siedmiopunktową przewagę. Do emocjonującej końcówki doprowadził Maksymilian Zagórski, który dwoma celnymi rzutami wolnymi zniwelował przewagę do zaledwie dwóch punktów. W końcówce była jeszcze szansa, żeby doprowadzić do remisu, jednak najpierw Szymon Tomczak nie trafił w trudnej sytuacji spod kosza, a później piłkę stracił Jan Malesa. Księżak pokonał Zetkamę 93:91.