Dziewiąta z rzędu porażka koszykarzy Zetkamy Doralu Nysy Kłodzko. Przegrali w Poznaniu

W niedzielnym spotkaniu pierwsi do głosu doszli przyjezdni, którzy po pięciu minutach gry wyszli na siedmiopunktowe prowadzenie. W końcówce kwarty miejscowi zdołali jednak zniwelować przewagę do zaledwie jednego punktu.

Wyrównana walka toczyła się praktycznie do połowy czwartej części meczu. Żaden z zespołów nie był w tym czasie w stanie uzyskać większej przewagi niż sześć „oczek”. Końcówka należała jednak do Biofarmu, który ostatecznie pokonał nasz zespół. Jeśli można szukać pozytywów porażki, to zdecydowanie będzie to fakt, że Nysa utrzymała zaliczkę z pierwszego meczu pomiędzy tymi zespołami (9 punktów), dzięki czemu w przypadku równej liczby punktów, to nasza drużyna będzie wyżej w tabeli.

Kolejne dobre spotkanie zanotował Jan Malesa, który do dorobku zespołu dołożył 17 punktów, 8 zbiórek i 7 asyst. 13 punktów rzucił Karol Kutta, a 11 Szymon Tomczak. Już w środę Nysa zagra we własnej hali z Księżakiem Łowicz. Początek o godzinie 19.30.