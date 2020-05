Ekologia w biznesie. Unia Europejska wspiera firmy wdrażające ekoinnowacyjne rozwiązania

Termin „ekoinnowacja” odnosi się do wszystkich form innowacji, które stwarzają szanse dla przedsiębiorstw oraz przynoszą korzyści środowisku naturalnemu. Koncepcja ekoinnowacyjności pojawiła się już w latach 90., ale w Polsce dopiero teraz zyskuje prawdziwą popularność. Do jej powstania przyczyniły się głównie wzrost świadomości ekologicznej oraz dostrzeżenie możliwości, jakie daje ekobiznes.

– Ekoinnowacyjność opłaca się firmom – zauważa Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. – Nowatorskie technologie i usługi w tym zakresie powodują, że przedsiębiorstwa stają się bardziej konkurencyjne na rynku i obniżają koszty utrzymania. Do tego przetwarzanie surowców wtórnych, jako jedna z dziedzin, w której przejawiają się ekoinnowacje, oznacza tańsze pozyskiwanie materiału niezbędnego do wytwarzania kolejnych produktów.

Auta jak nowe

Istniejący od prawie trzydziestu lat warsztat Auto-Naprawa Auto-Handel Andrzej Giera z Jawora zajmuje się konserwacją i naprawą pojazdów. Dzięki dotacji unijnej firma wprowadziła na rynek nową usługę – Smart Repair, która polega na błyskawicznych naprawach drobnych szkód parkingowych. Wiele z tych wgnieceń można naprawić szybko i bez lakierowania, a nawet gdy naruszona powłoka wymaga naniesienia nowego lakieru, można to zrobić punktowo, a nie na całej powierzchni. Każdorazowo taki proces będzie trwał kilkadziesiąt minut, a nie jak do tej pory 1–2 dni. W czasach, gdy auto jest niezbędne do funkcjonowania wielu rodzinom i przedsiębiorstwom, szybszy i tańszy proces naprawczy pojazdów przyciąga nowych klientów. Poza tym nowa usługa opracowana przez warsztat samochodowy z Jawora jest bardziej ekologiczna i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego chociażby przez to, że używanych jest mniej środków chemicznych.