Elitarna jednostka wojskowa szkoli się na ziemi kłodzkiej. Działają w powietrzu i na lądzie.

- Żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, jak co roku, cyklicznie szkolą się z technik linowych. Robią to w każdych warunkach i o każdej porze roku – mówił płk dr inż. Mariusz Pawluk, dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. – Szkolenia obejmują wszystkie stopnie wojskowe od szeregowego do pułkownika włącznie – dodał.