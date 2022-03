Gmina Bardo po raz kolejny zorganizowała transport dla Ukrainy

Pierwsi uchodźcy z Ukrainy przybyli do Bystrzycy Kłodzkiej i gminy Nowa Ruda

Do Bystrzycy Kłodzkiej dotarły już pierwsze grupy uchodźców z Ukrainy – jest to 40 osób, kobiety z dziećmi w wieku 1-16 lat. W środę 2 marca o godz. 19-tej, do...