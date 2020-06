Gmina Kłodzko czytała dzieciom o zwierzętach

- Celem akcji jest promowanie idei głośnego czytania, rozwijanie zainteresowań czytelniczych już od najmłodszych lat, zwrócenie uwagi na konieczność czytania dzieciom, aby obudzić w nich zamiłowanie do sięgania po książki, a skutecznym na to sposobem jest właśnie bliski kontakt z książką jako słowem pisanym – podkreśla Mariola Huzar, dyrektor Biblioteki.

Wiele ciepłych słów zebrał teatrzyk kamishibai jednego aktora, czyli bibliotekarka Iza Mucha z Filii w Wojciechowicach, która przedstawiła bajkę Braci Grimm „O wilku i siedmiu koźlątkach”. Morał z tej bajki jest taki: Każda mama o tym wie co jest dobre, a co złe i dlatego namawiamy, słuchaj zawsze swojej mamy. Wtedy żadna zła przygoda nie przydarzy się. Cytujemy jeden z komentarzy „Cudownie, dzieciom bardzo się podobała bajka” - Kamila z Kłodzka.

W kolejną podróż czytelniczą zabrała dzieci bibliotekarka Roma Szczerbień z Filii w Żelaźnie. Swoim czytaniem porwała do bajki „Pan Wilk i Pani Kurka” Keiko Kasza. Pan Wilk najbardziej na świecie lubi jeść. Pewnego dnia ma ochotę na pieczoną kurkę w potrawce. Upatrzył już sobie smakowitą kurkę, ale potem pomyślał, że będzie miał więcej jedzenia, jeśli ją najpierw trochę podtuczy. Więc biegnie do domu i gotuje mnóstwo smakołyków. Wreszcie wybiera się do Pani Kurki po swoją kolację. Ale czeka go nie lada niespodzianka... I przy tym działaniu pojawiły się pochlebne komentarze.

Pozytywne recenzje zebrało czytanie plenerowe bajeczki pt. „Tygryski” Joanny Papuzińskiej. Uroczy wierszyk o piżamkowych tygryskach. Okazuje się, że ta piżama w tygryski istniała naprawdę! Dzięki niej 40 lat temu Joanna Papuzińska napisała swoją pierwszą książkę pod tytułem Tygryski. Narratorem czytania była bibliotekarka Agata Maślanka z Filii w Jaszkowej Górnej.