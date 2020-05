Gmina Nowa Ruda: mieszkańcy ponownie mogą korzystać z Biura Obsługi

Kasa Urzędu czynna jest w godzinach od 8:00 do 13:00.

Do dyspozycji mieszkańców przy wejściu do urzędu wyłożony został płyn do dezynfekcji rąk. Należy z niego skorzystać przed rozpoczęciem załatwiania sprawy. Przypominamy również o obowiązkowym zakrywaniu nosa i ust w przestrzeni publicznej!

Ze względów sanitarnych liczba interesantów przebywających łącznie przy kasie i w Biurze Obsługi Mieszkańców nie będzie mogła przekroczyć 2 osób.

W dalszym ciągu, z uwagi na obowiązujący na terenie kraju stan epidemii, rekomendujemy dokonywanie przelewów internetowych, pocztowych lub korzystanie z placówek bankowych oraz załatwianie spraw urzędowych telefonicznie, korespondencyjnie lub poprzez system e-PUAP.

Wójt Gminy Nowa Ruda jest dostępna dla mieszkańców we wtorki od godz. 10:30 do 15:30 pod numerem telefonu 74 872 09 00. W uzasadnionych przypadkach lub w sprawach pilnych wójt może wyrazić zgodę na bezpośrednie spotkanie w urzędzie.