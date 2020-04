Gminy Duszniki-Zdrój i Szczytna dostarczają mieszkańcom darmowe maseczki

W czwartek rozpoczęto także wydawanie maseczek w gminie Szczytna. Dostaną je mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 65. rok życia. W sumie wydanych zostanie 2 tysiące sztuk. Na początek trafiły one do sołtysa Łężyc, który zobowiązany jest przekazać je seniorom.

Pierwsze maseczki trafiają do mieszkańców Dusznik-Zdroju od 2 kwietnia. Do skrzynek pocztowych wrzucają je pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, a także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Warto pamiętać, że będą one rozdawane stopniowo. Jest to spowodowane częściowymi dostawami zamówienia od dystrybutora. Burmistrz zapewnia jednak, że maseczki nie zabraknie dla nikogo.

-Sołtys dostał wykaz posesji, gdzie mieszkają seniorzy i będzie je roznosił. Na razie są to tylko Łężyce, ponieważ nie dostałem całej partii. Dopiero wtedy zorganizuję całą akcję. Na terenie Szczytnej będą roznosili je strażacy. Co do terenów wiejskich jeszcze nie wszystko jest do końca umówione, jednak na pewno maseczki trafią do seniorów 65 plus – mówi Jerzy Król, burmistrz Szczytnej.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i pozostała część sprzętu dotrze do Szczytnej dzisiaj, akcja dostarczania maseczek do mieszkańców rozpocznie się w piątek i sobotę.