GOPR ma więcej pracy. Turyści ruszyli w góry

Piękna majowa sobota doprowadziła do wzmożonego ruchu turystycznego w górach naszego regionu. To doprowadziło do większej liczby interwencji ratowników Grupy Sudeckiej GOPR, którzy tylko w sobotę musieli interweniować trzy razy.

O godzinie 11:30 Centrum Powiadamiania Ratunkowego przekazało zgłoszenie o wypadku rowerzysty na Single Tracku A w rejonie Srebrnej Góry. W wyniku upadku rowerzysta stracił przytomność i nie pamiętał wypadku. Do zdarzenia wyjechało trzech ratowników z Centralnej Stacji Ratunkowej w Wałbrzychu. Po dotarciu na miejsce zdarzenia (rowerzysta odzyskał przytomność) zaopatrzono urazy i przy pomocy wózka alpejskiego przetransportowano poszkodowanego do miejsca przekazania Zespołowi Ratownictwa Medycznego. O godzinie 15:00 ratownicy pełniący dyżur w Stacji Ratunkowej Międzygórze otrzymali zgłoszenie o nastolatce, która w wyniku utraty sił skarżyła się na ból biodra i kolana, który uniemożliwiał dalszą wędrówkę. Do zdarzenia wyjechało dwóch ratowników, którzy ewakuowali turystkę z niebieskiego szlaku pod Smrekowcem. O godzinie 16:50 ratownicy z Międzygórza wyjechali do kolejnego wypadku rowerowego tego dnia, tym razem na Biskupią Kopę w Górach Opawskich. Rowerzysta został zaopatrzony przez strażaków i ratowników medycznych przed dotarciem ratowników na miejsce zdarzenia wobec czego powrócili do stacji ratunkowej. Czytaj także Wirtualnie przez Noc w Muzeum Papiernictwa. Ogłaszamy konkurs fotograficzny

