Góry Stołowe. Szlaki, atrakcje, mapa. Zwiedź największą atrakcję regionu!

Góry Stołowe od lat zachwycają licznych turystów. Kiedyś ich urok podziwiali między innymi Johann Wolfgang von Goethe, król Prus Fryderyk Wilhelm II czy polski poeta Karol Antoniewicz. Dziś miejsce to odwiedzają setki tysięcy turystów rocznie. Chociażby dlatego, że są one idealne dla rodzin z dziećmi. Miejsce to zachwyciło także amerykańskich filmowców, którzy wybrali Park Narodowy Gór Stołowych jako obraz filmów "Opowieści z Narnii – Lew, czarownica i stara szafa" i "Opowieści z Narnii – Książę Kaspian".

Góry Stołowe tak bardzo zachwyciły Andrew Adamsona, który jest reżyserem opowieści o czwórce dzieci, że kazał dokładnie sfotografować te miejsca, a następnie na tej podstawie odtworzyć ich wygląd w studiu filmowym w Nowej Zelandii, gdzie powstała znaczna część zdjęć, także plenerowych.W pierwszej części "Opowieści z Narnii" tylko dwukrotnie widać na ekranie prawdziwe Góry Stołowe. Reszta to praca grafików. Góry Stołowe - atrakcje, szlaki W polskiej części Gór Stołowych znaleźć możemy siedem szlaków o zróżnicowanym stopniu trudności. Większość z nich bez problemu pokonają miłośnicy górskich wędrówek. Oczywiście istnieje też możliwość zdobycia Szczelinca Wielkiego i Błędnych Skał od pobliskich parkingów. To idealna trasa dla rodzin z dziećmi. Szlaki w polskiej części Gór Stołowych:

szlak turystyczny czerwony: – fragment Głównego Szlaku Sudeckiego im. M. Orłowicza. Kudowa-Zdrój – Błędne Skały – Karłów – Skalne Grzyby – Wambierzyce (czas przejścia ok. 460 min w kierunku z Kudowy-Zdroju do Wambierzyc, ok. 470 min w kierunku przeciwnym)

Atrakcje: Błędne Skały, Skalniak, Szczeliniec Wielki, Skalne Grzyby.

szlak turystyczny zielony: Kudowa-Zdrój – Błędne Skały – Pasterka – Karłów – Skały Puchacza – Batorów (czas przejścia z Kudowy-Zdroju do Batorowa ok. 400 min, ok. 380 min w kierunku przeciwnym)

Atrakcje: Błędne Skały, Pasterka, Skały Puchacza, Urwisko Batorowskie. szlak turystyczny zielony: Kudowa-Zdrój – Krucza Kopa – Polana YMCA (czas przejścia z Kudowy-Zdroju do Polany YMCA ok. 145 min i ok. 120 min w kierunku przeciwnym)

Atrakcje: Buczyny w rejonie Rogowej Kopy, panorama z punktu widokowego przy krzyżu na Kruczej Kopie. szlak turystyczny zielony: Kulin Kłodzki – Łężyckie Skałki – Lisia Przełęcz (czas przejścia z Kulina Kłodzkiego na Lisią przełęcz ok. 140 min i ok. 125 min w kierunku przeciwnym)

Atrakcje: roślinność łąkowa Skałek Łężyckich.

szlak turystyczny żółty: Radków – Pasterka – Przełęcz między Szczelińcami – Karłów – Lisia Przełęcz – Białe Skały – Skalne Grzyby – Batorówek (czas przejścia z Radkowa do Batorówka ok. 410 min i ok. 355 min w kierunku przeciwnym)

Atrakcje: Narożnik, Niknąca Łąka, Skalne Grzyby

szlak turystyczny niebieski: Karłów – Lisia Przełęcz – Skały Puchacza – Duszniki-Zdrój (czas przejścia z Karłowa do Dusznik-Zdroju ok. 155 min i ok. 185 min w kierunku przeciwnym)

szlak turystyczny niebieski: Wambierzyce – Pielgrzym – Skalne Grzyby – Batorówek (czas przejścia z Wambierzyc do Batorówka ok. 150 min i ok. 130 min w kierunku przeciwnym). Zimą warto skorzystać z tras do narciarstwa biegowego. W polskiej części gór w zimie wytyczane są trzy główne pętle tras biegowych. Należy pamiętać, że czasem, ze względu na warunki śniegowe przebieg tych tras zmienia się. Szlak biegowy zielony: Karłów – Łąki Pasterskie – Pasterka – Karłów (12 km)

Szlak biegowy czerwony: Karłów – Praski Trakt – Zbój (obok Wielkiego Torfowiska Batorowskiego) – Karłów (7,4 km)

Szlak biegowy niebieski: Batorówek – Kręgielny Trakt – skrzyżowanie przy Wielkim Torfowisku Batorowskim – Praski Trakt – Krzywa Droga – Batorówek (9 km, ma połączenie z trasą o czerwonym znaku)

Góry stołowe - dojazd Park Narodowy Gór Stołowych, a także miejscowości ościenne (Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój czy Radków) oddalone są od Wrocławia o zaledwie 100 kilometrów. To nieco mniej niż dwie godziny jazdy. Śmiało można więc planować weekend w cieniu Szczelinca Wielkiego!

Zobacz dojazd z Wrocławia: Góry Stołowe - noclegi Położenie w pobliżu kurortów turystycznych, takich jak: Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Polanica-Zdrój czy Radków sprawia, że zmotoryzowani śmiało mogą szukać noclegu w wymienionych miejscowościach. Nie posiadający samochodu mogą znaleźć wolne miejsca w Karłowie, Pasterce, a może w samym sercu Parku Narodowego Gór Stołowych, czyli Schronisku na Szczelińcu. To miejsce gwarantuje niesamowite wschody i zachody słońca.

Góry Stołowe - historia Park Narodowy Gór Stołowych istnieje od 1993 roku, kiedy to rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 września 1993 roku przekształcił się ze Stołowogórskiego Parku Krajobrazowego. Jego najwyższymi szczytami są Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) i Skalniak (915 m n.p.m.). Już od starożytności przechodziły tamtędy szlaki handlowe, wzdłuż których powstawały także pierwsze osady. Pierwsze wzmianki o wsiach w regionie pochodzą z XIV w. Szlaków handlowych strzegły wtedy warowne grody, takie jak Zamek Homole, Náchod, Radków i Ratno. Zaczęły się wtedy wykształcać jednostki, które później określono mianami Państewko Homolskie (Duszniki, Lewin Kłodzki i okoliczne wsie), Broumowszczyzna i Państewko Náchodskie. W XIV w. zaczęto przeprowadzać kolonizację na prawie niemieckim prawo magdeburskie, w oparciu głównie o miejscową ludność pochodzenia słowiańskiego.

Ważną postacią w historii Parku Narodowego Gór Stołowych jest Franz Pabel, który był pierwszym przewodnikiem Sudeckim. To właśnie on wytyczył pierwszy szlak na Szczeliniec Wielki. Wykonał 665 kamiennych stopni prowadzących na niezdobyty dotąd szczyt. Od tej pory turystyka w tym miejscu zaczęła kwitnąć. W 1815 zbudowano pod Szczelińcem letnią chatkę dla turystów, w 1845 otwarto schronisko turystyczne, nazywane Schweizerei (Szwajcarka). W 1843 Franz Pabel wydał Krótką historię Szczelińca Wielkiego (niem. Kurze Geschichte des Bekanntwerdung und Anlagen-Einrichtung der Heuscheuer), która cieszyła się popularnością i doczekała się trzech wydań, kolejnych w 1851 i 1857.

W czasie II Wojny Światowej w rejonie Gór Stołowych nie prowadzono działań wojennych, chociaż powszechnie znana jest historia katastrofy lotniczej, do jakiej doszło w okolicach Karłowa. Zginął w niej Orlando Ciciaro, niemiecki pilot włoskiego pochodzenia. Jego grób znaleźć można na cmentarzu w Szalejowie Dolnym.

PRZECZYTAJ: TAJEMNICZA KATASTROFA W GÓRACH STOŁOWYCH Co ciekawe po wojnie pretensje do tych terenów rościli sobie także Czesi, jednak te ziemie ostatecznie przyznano Polsce. Góry Stołowe - najwższe szczyty Najwyższym szczytem Gór stołowych jest Szczeliniec Wielki (czes. Velká Hejšovina) 919 m n.p.m., w formie widocznego z daleka płaskowyżu – najwyżej położonym punktem jest 12-metrowa skała Fotel Pradziada. Inne znane szczyty Gór Stołowych po stronie polskiej to: Skalniak (czes. Bor) (915 m n.p.m.)

Szczeliniec Mały (896 m n.p.m.)

Narożnik (851 m n.p.m.)

Po stronie czeskiej:

Božanovský Špičak (773 m n.p.m.)

Koruna (769 m n.p.m.)

Hvězda (671 m n.p.m.)

Ostaš (700 m n.p.m.)

Atrakcje w okolicy: - Wambierzyce zwane „Śląską Jerozolimą”

- Kaplica Czaszek w Czermnej koło Kudowy-Zdroju

- Skansen budownictwa sudeckiego w Pstrążnej

- Fort Karola na górze Ptak w pobliżu Karłowa

- Drewniane dzwonnice sygnalizacyjne w Dańczowie, Jerzykowicach Wielkich i Kudowie

- Dworek Chopina w Dusznikach-Zdroju

