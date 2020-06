Granica z Czechami otwarta. Po co jeździmy do naszych sąsiadów?

Jeszcze w tym tygodniu mają ruszyć pierwsze wycieczki turystyczne do pobliskich atrakcji jak np. Adrspach. Swobodnie będzie można spacerować także w górach. - Lubię spacerować po górach i muszę przyznać, że wcześniej było to utrudnione. Trzeba było uważać, chociażby w Górach Orlickich czy na Śnieżniku, gdzie łatwo można było przekroczyć granicę - mówi Anna Zięba z Dusznik-Zdroju.

Wielu młodych mieszkańców naszego regionu odwiedza pobliski Nachod, gdzie bawiąc się w barach czy na kręgielni. Polacy często korzystają też z czeskiej służby zdrowia, lecząc się np. u dentystów.

Co ciekawe, niewielu jest już takich, którzy robią zakupy w Republice Czeskiej. Teraz to Czesi przyjeżdżają do Polski, kupując m.in. mięso czy pampersy, które to w naszym kraju są dużo tańsze.