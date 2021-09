Groził policjantom na Facebooku, że ich zabije. Teraz siedzi w areszcie tymczasowym

Do zdarzenia doszło kilka dni temu, kiedy to jeden z mieszkańców Kłodzka obrażał policjantów na Facebooku, a także groził pozbawieniem życia policjantów i ich rodzin. 29-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

-Mężczyzna w trakcie wykonywania przez policjantów czynności służbowych ponownie wielokrotnie znieważał kolejnych funkcjonariuszy oraz kierował do nich groźby karalne. Jak się okazało, podejrzany w ubiegłym tygodniu był już zatrzymany przez kłodzkich policjantów w związku z uszkodzeniem przez niego zaparkowanego samochodu osobowego na szkodę mieszkańca Kłodzka oraz uszkodzeniem radiowozu policyjnego. Wówczas agresor również kierował wobec policjantów groźby karalne oraz naruszył nietykalność cielesną jednego z nich. Jakby tego było mało, funkcjonariusze znaleźli przy 29-latku narkotyki. Mężczyzna usłyszał łącznie 11 zarzutów popełnionych przestępstw - informuje podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.

Sąd Rejonowy w Kłodzku na wniosek śledczych i Prokuratora Rejonowego zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na 3 miesiące. 29-latek za popełnione przestępstwa odpowie karnie, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd.