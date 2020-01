Grupa Wałbrzysko-Kłodzka GOPR zmieniła nazwę. Teraz to Grupa Sudecka

- Po ponad 40 latach przerwy wracamy do historycznej nazwy, która obowiązywała do 1976 r., kiedy to nastąpił podział na Grupę Wałbrzysko-Kłodzką i Grupę Karkonoską GOPR. W pewnym sensie wracamy więc do naszych korzeni. Ponadto, podobnie jak inne grupy regionalne GOPR, znów mamy w nazwie pasmo gór, w których działamy – stwierdza naczelnik grupy Łukasz Pokorski.

Grupa Wałbrzysko-Kłodzka/Sudecka działa na obszarze Sudetów Środkowych i Wschodnich obejmujących: Góry Kamienne (Góry Krucze, Czarny Las, Pasmo Lesistej i Góry Suche), Góry Wałbrzyskie, masyw Ślęży, Góry Sowie, Bardzkie, Stołowe, Orlickie, Bystrzyckie, masyw Śnieżnika, Góry Złote i Góry Opawskie.

Grupa działa na terenie 2400 km2, sprawując opiekę nad 1600 km siecią szlaków turystycznych. W rejonie tym znajduje się Park Narodowych Gór Stołowych, Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich, Książański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Gór Sowich, Ślężański Park Krajobrazowy oraz Śnieżnicki Park Krajobrazowy. Ponad stu ratowników ochotników oraz czternastu ratowników zawodowych pełni dyżury w 4 stacjach ratowniczych - stacji centralnej w Wałbrzychu oraz stacjach w Sokolcu, Zieleńcu i Międzygórzu, a w sezonie zimowym również w dodatkowych stacjach i punktach ratunkowych zlokalizowanych przy kompleksach narciarskich. Na terenie działania grupy znajduje się kilkanaście ośrodków narciarskich, w tym jedne z największych w Polsce zlokalizowane w Czarnej Górze i Zieleńcu. W 2018 roku ratownicy grupy działając we górach i na zorganizowanych terenach narciarskich wzięli udział w 1385 akcjach ratowniczych niosąc pomoc blisko 1500 osobom.