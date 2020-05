Guz nowotworowy na jego ciele już się rozpadał... EKOSTRAŻ zabrała psa z Czarnej Góry

Pan Bartek psa wyciągnął go z wody i otulił świerkowymi gałązkami, a później przywiózł dla niego ze Stronia Śląskiego ciepłe mleko. Wszystko po to, żeby zwierzak nie zamarzł w oczekiwaniu na specjalistyczną pomoc.

- Kiedy już dojechaliśmy, ujawnił się właściciel psa. Majówka, więc naturalne, że się pije. Psa chętnie się zrzekł. Tłumaczył, że się owrzodzenie na brzuchu psa pojawiło 2 dni temu, no i jakoś, no jak do weterynarza jak Majówka. Do końca taki pijany to nie był, bo spytał, czy konsekwencje będą. W kraju z papieru nic nie wiadomo. Może będą, może nie. Kogo to obchodzi - piszą na swoim Facebooku przedstawiciele EKOSTRAŻY.

Zdaniem przedstawicieli EKOSTRAŻY, właściciel nie widzi problemu ze stanem zdrowia psa. Jest przedsiębiorcą produkującym góralskie serki, a zwierzak miał mu pomagać w pilnowaniu owiec.

Obecnie zwierzak przebywa pod fachową opieką lekarzy.

Pomóc można przekazując 1 procent podatku dla EKOSTRAŻ-y: KRS: 0000352569.

Możesz to zrobić także bezpośrednio na stronie internetowej: KLIK