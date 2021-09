Gwiazda Hollywood David Hasselhoff w Bożkowie. Zobaczcie zdjęcia, które mamy tylko my

Niemiecki serwis streamingowy VOD TV Now w kooperacji z CBS Studios, przygotowują serial, w którym odtwórcą głównej roli będzie David Hasselhoff. Aktor ma w nim zagrać samego siebie. Wybiera się w podróż do Niemiec, bo dostaje angaż jednym z teatrów i to staje się początkiem intrygi na międzynarodową skalę. Serial ma mieć osiem odcinków. Szpiegowska komedia zostanie stworzona przez Christian Alvarta i Sigi Kammla, którzy wspólnie pracowali nad serialem: Berlińskie psy.

To nie koniec zdjęć w Bożkowie do serialu "Ze Network"

Poszukiwany jest bowiem mężczyzna w wieku 20-35lat do roli kelnera (mini epizod). Stawka: 150 zł/dzień zdjęciowy.

Trzeba być dostępnym w dniach: 13 i 14 września plus 16.09 (ten do potwierdzenia).

Chętnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń na [email protected]

W treści proszę podać: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu, miejscowość, wymiary: wzrost, nr buta, obwód klatki i pasa i aktualne zdjęcie w załączniku.

W temacie napiszcie: KELNER

Na zgłoszenia czekamy do JUTRA (piątek 10.09.2021).