History Hiking cz. 3. Niezwykłe znalezisko. Co kryją listy żołnierza III Rzeszy?

Co kryją listy żołnierza III Rzeszy?

Jak wyglądała wojna oczami niemieckiego żołnierza? Na to pytanie odpowie nam niezwykłe znalezisko - korespondencja sprzed 70 lat.

To listy z frontu wschodniego pisane do ojca przez młodego chłopaka z Wüstewaltersdorf (dzisiaj Walim na Dolnym Śląsku). Czy ich autor, podobnie jak wielu innych, również był zafascynowany Hitlerem? Czy do samego końca wierzył w zwycięstwo III Rzeszy? Jak opisywał codzienność na froncie? Dowiecie się w dzisiejszym odcinku!