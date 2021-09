History Hiking cz. 4. Ucieczka z Gross-Rosen. Co za nią groziło?

Ucieczka z Gross-Rosen. Co za nią groziło?

Ucieczki z obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, znanego jako "Kamienne Piekło", były rzadkością. Czy zastanawialiście się, jak wysoka musiała być cena ucieczki z obozu śmierci?

Nawet jeśli więźniowi się to udało, bardzo często... dobrowolnie wracał do obozu wiedząc, że czeka tam na niego śmierć. Odpowiem Wam opierając się na tym, co relacjonował Mieczysław Mołdawa - były więzień obozów koncentracyjnych Gross-Rosen, Dachau, Mauthausen i Sachsenhausen.