I Dolnośląski Konkurs Historyczny Żołnierze Niezłomni – Żołnierze Wyklęci

Obecni byli: burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej – Renata Surma, Maciej Szymanek, który reprezentował Senatora RP Aleksandra Szweda, major w stanie spoczynku reprezentujący WKU w Kłodzku - Krzysztof Królewiecki, Jerzy Rudnicki z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Andrzej Koziar z delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu, Krzysztof Łagojda — historyk i doktorant w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawiciel Związku Piłsudczyków w Nysie - Stanisław Kuszła, Katarzyna Pawlak-Weiss dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej oddział we Wrocławiu.

-Chrześcijanin, który wierzy w działanie Boga, czuje się również zobowiązany do modlitwy za naród i swoją ojczyznę, która stanowi miejsce jego życia, nauki, pracy, troski, ale także źródło tradycji i wspólnotowych doświadczeń. Zgromadzeni, w bystrzyckiej świątyni, wspólnie pragniemy oddać hołd wszystkim bohaterom, którzy pragnęli wolnej i niepodległej Polski, którzy przez lata okupacji i komunistycznych rządów, byli prześladowani i niszczeni, bo byli wierni wielkim wartościom, takim jak: Bóg, Honor i Ojczyzna. 1 marca - to data, kiedy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wyklętych, a raczej Niezłomnych, bo swym męstwem, patriotyzmem i przywiązaniem do tradycji, nie chcieli zdradzić ukochanej Ojczyzny i narodowych wartości. Starano się wymazać ich z pamięci, ale my dziś chcemy pokazać, że o nich pamiętamy i jesteśmy im wdzięczni za wolność naszego narodu, której oni tak bardzo pragnęli, a której nie wszystkim udało się doczekać – powiedział m.in. ks. Gabriel Horowski.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Żołnierzy Niezłomnych

W kolejności, na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Fundatorem tablicy jest Związek Piłsudczyków z Nysy, pomysłodawcą i autorem Stanisław Kuszła. Są umieszczone na niej wizerunki rotmistrza Witolda Pileckiego, pułkownika Łukasza Cieplińskiego i „Inki” Danuty Siedzikówny.

Wykład

Gości i uczestników konkursu i ich opiekunów powitał dyrektor szkoły – Paweł Popiel. Zwrócił uwagę, że młodzież może brać przykład z postaci umieszczonych na tablicy: jak być wiernym swoim ideałom i Polsce, pracować dla niej. A kiedy trzeba, poświęcić życie.