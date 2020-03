Janek, Szarik i Rudy. Pancerni na ziemi kłodzkiej

Dziś serial zbiera wiele negatywnych opinii, głównie ze względu na zarzuty fałszu historycznego i komunistycznej propagandy, jednak nie przeszkadza to zjednywać sobie nowych pokoleń Polaków. A wszystko zaczyna się na ziemi kłodzkiej.

To właśnie tu Janek Kos z małym Szarikiem i Jefim Siemionowicz wybierają się na polowanie. W rolę Syberii wcieliło się Międzygórze u stóp Śnieżnika. Następnie filmowcy przenieśli się m.in. do Oławy i Wrocławia, który w pewnych scenach grał nawet Warszawę. W okolice Kłodzka aktorzy i kamery powrócili przy okazji kręcenia III serii. W filmie pojawia się także Rynek w Bystrzycy Kłodzkiej, Jaszkowa Dolna czy droga do Boboszowa. Co ciekawe, Nysa Kłodzka "odgrywała" rolę Łaby.

- W pewnym momencie widzimy postój czołgistów nad Łabą, gdy spotykają się z amerykańskimi żołnierzami. Te zdjęcia powstały w Kłodzku, niedaleko stadionu nad Nysą. Jest też scena, której nie udało mi się dokładnie zlokalizować, ale powstała w Kotlinie. Franciszek Pieczka, czyli filmowy Gustlik, i Witold Pyrkosz, czyli kapral Wichura, przejeżdżają terenowym willysem przez rzekę. To działo się na Nysie Kłodzkiej, a samochód należał do jednego z mieszkańców Kłodzka, który go filmowcom udostępnił - mówił w wywiadzie dla Gazety Wrocławskiej, Marek Łazarz, autor książki "Czterej pancerni i pies. Przewodnik po serialu i okolicach".