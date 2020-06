Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Jedyna taka w Sudetach! (ZDJĘCIA)

Pragniemy przybliżyć Wam atrakcje naszego regionu. Dziś przedstawiamy Jaskinię Niedźwiedzią. Jest to to najdłuższa jaskinia całych Sudetów. Położona jest w Masywie Śnieżnika, we wsi Kletno. Odkryto ją w 1966 roku. Później w trakcie badań znaleziono szczątki lwa jaskiniowego czy niedźwiedzia jaskiniowego. Część z nich można zobaczyć w budynku Muzeum przy wejściu do atrakcji. Kolekcja szczątków niedźwiedzia jaskiniowego jest najbogatszą tego typu znalezioną na terenie Polski. Obecnie jaskinia czynna jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 9 do 16.40. Chcącym odwiedzić tę atrakcję proponujemy zarezerwować bilet wcześniej przed wyjazdem, ponieważ w jaskini obowiązuje ograniczona liczba miejsc.

