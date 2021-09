Jechał tirem po DK8, mając prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie

Do zdarzenia doszło w środę 22 września około godziny 9:30. Policjanci zostali poinformowani przez jednego z kierowców, że kierujący ciągnikiem siodłowym Volvo z naczepą jadąc DK-8 w Szklarach uderzył w bariery energochłonne, po czym odjechał. Według świadka uszkodził cały bok pojazdu, a mimo to nie zatrzymał się, tylko nadal kontynuował jazdę. Zgłaszający wywnioskował, że kierowca może być nietrzeźwy. Policjanci niezwłocznie udali się na krajową ósemkę i zatrzymali pojazd do kontroli. Przebadali na stan trzeźwości kierującego. Okazało się, ze 39-letni Białorusin jest nietrzeźwy. Mężczyzna „wydmuchał” niemal 2,5 promila. W takim stanie stwarzał realne zagrożenie dla innych kierujących na drodze.

Ponownie policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę na drogach oraz stosowanie się do hasła "PIŁEŚ – NIE JEDŹ!". Pośpiech, roztargnienie oraz nieodpowiedzialność mogą doprowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia. Apelujemy również do osób, które zauważą pijanego kierowcę, aby jak najszybciej powiadamiały policję. W ten sposób mogą uratować czyjeś zdrowie lub życie.