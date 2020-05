Jechali bez prawa jazdy i z narkotykami

Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem osobowym. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 25-latek nie ma uprawnień do kierowania pojazdami.

W trakcie kontroli drogowej uwagę policjantów zwrócił 23-letni pasażer, który zachowywał się nerwowo. Okazało się, że ukrył on za siedzeniami zawiniątko. Policjanci znaleźli i zabezpieczyli woreczek z suszem roślinnym. Wstępnie przeprowadzone badanie wykazało, że jest to kilka porcji marihuany. W środę 23-latek usłyszał zarzuty przestępstwa. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.