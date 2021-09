Jugów: pamiętają o Sybirakach. Wmurowano kamień węgielny pod budowę pomnika. Dawid Sarysz

Jugów: pamiętają o Sybirakach. Wmurowano kamień węgielny pod budowę pomnika. Czytaj dalej. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE fot. Dawid Sarysz Zobacz galerię (169 zdjęć)

We wtorek 21 września w Jugowie zebrali się mieszkańcy i zaproszeni goście na uroczystości poświęconej pamięci Sybiraków. Po mszy św. której przewodniczył ks. Krzysztof Kaczmarek przeniesiono się pod budynek Gminnego Klubu Seniora, gdzie wmurowano kamień węgielny pod pomnik poświęcony Sybirakom, który ma powstać w ciągu roku. W imieniu Sybiraków, których w naszej okolicy pozostało już tylko około 80 przemawiała pani Irena Dąbek, prezes Koła Związku Sybiraków w Nowej Rudzie wskazując na to, że to właśnie Jugów był kolebką powstania tego lokalnego Związku Sybiraków. Warto pamiętać o tej trudnej historii wielu Polaków.