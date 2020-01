Karta seniora w Lądku-Zdroju. Mieszkańcy dostaną zniżki

Obecnie władze miasta są na etapie poszukiwania partnerów do programu. -Korzyści wynikające z przystąpienia do programu, to przede wszystkim budowanie długotrwałych relacji z klientami, zwiększenie zainteresowania Państwa ofertą - pisze w liście do przedsiębiorców Roman Kaczmarczyk, burmistrz Lądka-Zdroju.

Firmy, które zdecydują się przystąpić do programu, zostaną oznaczone jako "Miejsca Przyjazne Lądeckim Seniorom". Gmina oferuje także reklamę w mediach społecznościowych i na stronie internetowej www.ladek.pl, a także w "Debatach Lądeckich".

Właściciele firm, którzy są zainteresowani współpracą, odpowiednie deklaracje mogą znaleźć na stronie internetowej gminy (www.ladek.pl), a także w Urzędzie Miasta i Gminy. Termin składania wniosków to 26 lutego.