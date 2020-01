Katecheta kazał uczniowi odkleić serduszko WOŚP. "Owsiak to złodziej" - mówił

W miniony poniedziałek 15-letni Mikołaj poszedł do szkoły z dumnie wypiętą piersią, na której dumnie przyklejone było serduszko WOŚP. Dzień wcześniej chłopak kwestował na rzecz Wielkiej Orkiestry. Uzbierał kwotę 617 złotych. Wszystko było dobrze, do czasu lekcji religii. To właśnie wtedy doszło do nieprzyjemnych zdarzeń, o których poinformował pan Huber, ojciec Mikołaja. Tak opisał to wydarzenie:

Nauczyciel nakazał mojemu synowi zdjąć z bluzy symbol WOŚP, bo jak to określił Owsiak to złodziej i On się z tym nie zgadza, więc Mikołaj ma to zrobić. Na co na szczęście mój syn się nie zgodził i powiedział, że tego nie zrobi. Po czym wspomniany „katecheta” wygłosił, że trzeba dawać na Caritas, a nie na Owsiaka, bo to złodziej. Dodał również, że jeżeli jutro przyjdzie z tym czymś na bluzie, to sam mu to zedrze - relacjonuje wydarzenia pan Hubert.