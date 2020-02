Kłodzko chce wzbogacić krajową listę Pomników Historii o swoje zabytki

– Nadanie statusu Pomnika Historii Twierdzy Kłodzko to jest tak naprawdę formalność, bo obiekt ten jest de facto takim pomnikiem. To również potrzebny etap do tego, aby skutecznie ubiegać się o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Nie są to mrzonki, choć jest to proces liczony na lata. Jeśli chodzi o samą listę, to powinny znaleźć się na niej obiekty, które są światowym ewenementem. I nasza Twierdza Kłodzko do takich zabytków militarnych zalicza się bez dwóch zdań – mówi Joanna Stoklasek-Michalak.